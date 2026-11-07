डीआरआई की बड़ी रेड: भोपाल आ रही बस में 6.6 किलो एंफेटामाइन के साथ पकड़ाया तस्कर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। बस से ड्रग तस्करी के मामले मध्य प्रदेश में आए दिन सामने आ रहे हैं। अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) भोपाल पर एक माह में तीन बार ड्रग जब्त की गई है। वहीं, एक अन्य मामले में गोविंदपुरा थाने के सामने ड्रग पकड़ाई थी।

गुरुवार को राजस्व खूफिया निदेशालय (डीआरआई) ने दिल्ली से बस से भोपाल आ रहे ड्रग तस्कर को सोनकच्छ टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया। उसके पास से 6.64 किलो एंफेटामाइन (सिंथेटिक) ड्रग बरामद की गई है। आरोपित के बैग में तीन पैकेट में यह ड्रग रखी हुई थी।