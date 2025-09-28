एमसीयू कन्या छात्रावास में सांप घुसने से छात्राएं दहशत में, खिड़कियों पर जाली लगाने की उठी मांग

मेरी खबरें
    By Anjali rai
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 02:54:39 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 02:54:39 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) के कन्या छात्रावास की छात्राएं दहशत में हैं। दरअसल छात्रावास और विवि परिसर शहर से काफी दूर खुले मैदान में स्थित है। इस कारण अक्सर छात्रावास के कमरों और बाथरूम में सांप घुस जाते हैं, जिससे छात्राओं में भय का माहौल बना हुआ है।

    छात्राओं का कहना है कि छात्रावास की खिड़कियों पर जाली की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते सांप और अन्य जीव-जंतु आसानी से अंदर आ सकते हैं। कमरे के अंदर हवा आने-जाने के लिए खिड़कियां खोलना जरूरी होता है, लेकिन इसी से सांप और दूसरे जीव-जंतु अंदर घुसने की संभावना रहती है।

    छात्राओं ने वार्डन से कई बार छात्रावास परिसर के बाहर उगे जंगलों को साफ कराने और खिड़कियों पर जाली लगवाने की मांग की है। लेकिन उनका कहना है कि वार्डन शिकायत सुनने के बजाय उन्हें खिड़कियां बंद रखने की सलाह देकर डांट देती हैं। छात्राओं का कहना है कि स्थिति अब इतनी गंभीर हो गई है कि आए दिन बाथरूम में भी सांप देखे जा रहे हैं।

    टेंडर जारी किया जा चुका

    इस मामले में विवि के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी का कहना है कि खिड़कियों पर जाली लगवाने के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है और जल्द ही जाली लगवा दी जाएगी।

