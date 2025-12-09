सामाजिक सुरक्षा पेंशन में सेंधमारी, 212 निष्क्रिय बैंक खातों से निकाले 44 लाख, 7 आरोपियों पर FIR दर्ज

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 212 हितग्राहियों के खाते में बैंक के ही दो कर्मचारियों ने सेंध लगा दी। हितग्राहियों के निष्क्रिय खातों को धोखाधड़ी कर उन्होंने सक्रिय कर लिया। इसके बाद इन खातों में जमा राशि में 44 लाख रुपये अपने परिचितों के खाते में स्थानांतरित कर दिए। बाद में यह राशि एटीएम व अन्य तरीके से निकाल ली गई। भोपाल में बैंक ऑफ इंडिया की 7 शाखाओं में पिछले तीन वर्ष के भीतर यह गड़बड़ी की गई है।

बैंक ऑफ इंडिया भोपाल जोन की शिकायत की जांच के बाद मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने बैंक के कर्मचारी दीपक जैन व अजय सिंह परिहार सहित सात आरोपितों के विरुद्ध मंगलवार को धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण कायम किया है।

जिन खातों की कोई पूछ परख नहीं हो रही थी उनमें लगाई सेंध ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि गबन की राशि आरोपितों से वसूली जा चुकी है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सहित कई योजनाओं की राशि इन खातों में जमा होती थी। इन योजनाओं में राशि एक हजार रुपये प्रतिमाह से भी कम है। दूसरा, कुछ हितग्राही बुजुर्ग या दिव्यांग हैं। इस कारण वह राशि नहीं निकाल रहे थे। इस तरह खातों में पांच से 10 हजार रुपये तक जमा हो गए थे। इन खातों में मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं थे। आरोपितों की लगा कि इन खातों की कोई पूछ परख नहीं हो रही है तो सेंध लगा दी। सात से अधिक बैंक शाखाओं के खातों में की गड़बड़ी यह गड़बड़ी कैटेगराइज्ड मार्केट ब्रांच, हमीदिया रोड, एमपी नगर, भेल एरिया, प्रोफेसर्स कालोनी, सैफिया कॉलेज सहित सात से अधिक बैंक शाखाओं के खातों में की गई है। ईओडब्ल्यू ने दीपक जैन, अजय सिंह परिहार, खुशबू खान, अफरोज खान, ललिता ठाकुर, कल्पना जैन, हेमलता जैन तथा अन्य संभावित सह-आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश सहित आइपीसी की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण कायम किया है।