    Indore: भारत में अवैध रूप से रह रहे पति को वापस पाने कोर्ट पहुंची पाकिस्तानी युवती

    Indore News: पांच वर्ष पहले इंदौर में ब्याही गई पाकिस्तानी महिला निकिता ने एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की है। इसमें उसने भारत में अवैध रूप से रह रहे पति को वापस पाकिस्तान भेजने और उसकी दूसरी शादी रोकने की मांग की है।

    By Kuldeep Bhawsar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 10:07:08 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 10:17:24 PM (IST)
    पाक महिला ने MP हाई कोर्ट में लगाई याचिका।

    1. पाकिस्तानी महिला निकिता ने एमपी हाई कोर्ट में दायर की याचिका
    2. पति को वापस पाकिस्तान भेजने और दूसरी शादी रोकने की मांग की
    3. शादी का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया है, जो पाकिस्तान से जारी हुआ है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पांच वर्ष पहले इंदौर में ब्याही गई पाकिस्तानी महिला निकिता ने एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की है। इसमें उसने भारत में अवैध रूप से रह रहे पति को वापस पाकिस्तान भेजने और उसकी दूसरी शादी रोकने की मांग की है।

    दोनों को पाकिस्तानी नागरिक बताया

    निकिता अभी कराची में रहती है। उसने पति विक्रम नागदेव, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयकर विभाग, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और सिंधी पंचायत अध्यक्ष किशोर कोडवानी को पक्षकार बनाया है। अगले सप्ताह सुनवाई होगी। अधिवक्ता दिनेश रावत के माध्यम से दायर याचिका में निकिता ने शादी का सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया है, जो पाकिस्तान से जारी हुआ है और शादी की तारीख 20 जनवरी 2020 लिखी है। इसमें दोनों को पाकिस्तानी नागरिक बताया गया है।


    जबरन इंदौर से पाकिस्तान भेज दिया था

    निकिता का आरोप है कि उसके पति विक्रम ने दिल्ली की शिवानी ढींगरा से सगाई कर ली है, जबकि अब तक तलाक नहीं हुआ। कहा कि ससुराल पक्ष के लोगों ने शादी के कुछ माह बाद ही उसे जबरन इंदौर से पाकिस्तान भेज दिया था।

