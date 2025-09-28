भोपाल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा- "नोट 25 सितंबर, देट्स इट, देट्स द नोट"

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अयोध्यानगर क्षेत्र के मिनाल रेसीडेंसी में एक 28 वर्षीय साफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगा ली। युवक नौकरी छोड़कर साफ्टवेयर की रिसर्च कर रहा था और उसमें दो लाख रुपये खर्च कर चुका था। दो सप्ताह पहले अपने घर को छोड़कर पड़ोस में किराये के मकान में रह रहा था। हालांकि उसने किराये मकान का पता किसी को भी बताकर नहीं रखा था।

शनिवार सुबह छह बजे उसके नंबर से स्वजनों के पास मैसेज पहुंचा, जिसमें किराये के मकान का पता और स्कूटी उठा लेने की बात कही गई थी। स्वजन जब उसके रूम पर पहुंचे तो बदबू आ रही थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसका शव निकाला।

पिता मंत्रालय में अधिकारी

अयोध्यानगर पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय मुदित सक्सेना मिनाल रेसीडेंसी में रहता था। उसके पिता रामस्वरूप सक्सेना मंत्रालय में अधिकारी हैं। मुदित पेशे से साफ्टवेयर इंजीनियर था। स्वजनों का कहना है कि वह परिवार में ज्यादा घुला-मिला नहीं था और अक्सर अपने कमरे में रहकर साफ्टवेयर की कुछ रिसर्च करता था। उसने लंबे समय पहले नौकरी भी छोड़ दी थी और उसी काम में करीब दो लाख रुपये खर्च कर दिए थे। 15 दिन पहले वह परिवार से अलग रहने लगा था। उसने मिनाल रेसीडेंसी में ही एक किराये का मकान लिया था। उसने अपने किराये के घर का पता किसी को नहीं बताया था। उसके पास से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है "नोट 25 सितंबर, देट्स इट, देट्स द नोट"। पुलिस खुदकुशी के कारणों की जांच कर रही है।

