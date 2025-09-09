MP में रिटायर्ड शिक्षक के पांच लाख की FD पर किसी और ने लिया साढ़े चार लाख का लोन

नईदुनिया न्यूज, भोपाल। ठगी का एक अनोखा मामला देवरी से सामने आया है। इसमें एक रिटायर शिक्षक की पांच लाख की फिक्स डिपॉजिट पर 4.50 लाख रुपए ऑनलाइन लोन ले लिया गया। रिटायर्ड शिक्षक रविशंकर मिश्रा तो इसकी जानकारी तब लगी जब वह बैंक में एफडी तुड़वाने पहुंचे थे। जबकि पांच लाख रुपये का लोन 9 माह पहले लिया गया था।

कैसे हुआ खुलासा? ठगी का शिकार बने रविशंकर मिश्रा ने इस संबंध में पुलिस थाना देवरी में आवेदन दिया है। इसमें उल्लेख है कि 8 सितंबर 2025 को वह भारतीय स्टेट बैंक की शाखा देवरी में गए और उन्होंने 5 लाख की एफडी छुड़वाने के लिए फार्म भरा। तब बैंक अधिकारियों ने बताया की उनकी एफडी पर साढे चार लाख रुपए का लोन 4 फरवरी 2025 को निकाला जा चुका है। उन्होनें बताया कि यह सुनकर वह हक्का-बक्का रह गए।