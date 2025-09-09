MYH चूहाकांड में यह कैसी जांच... 7 दिन में देनी थी रिपोर्ट, अभी तक नहीं ले पाए जिम्मेदारों के कथन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। एमवाय अस्पताल में चूहे द्वारा नवजातों को कुतरने के मामले में दो सितंबर को एमजीएम मेडिकल कालेज डीन ने जांच समिति बनाई थी। जिसे सात दिन में अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन सात दिन बित जाने के बाद भी अभी तक जिम्मेदारों के कथन ही नहीं हो पाए है। समिति के सदस्य बार-बार उन्हें कथन दर्ज करवाने के लिए बुला रही है, लेकिन लापरवाह डॉक्टर, नर्स, एजाइल कंपनी के पदाधिकारी जा ही नहीं रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि लापरवाह सिस्टम को किसी का डर नहीं है।

लापरवाह सिस्टम सुधरने को तैयार नहीं देशभर में इंदौर को शर्मसार करने वाली इस घटना में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, स्वास्थ्य मंत्री आदि प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कांग्रेस और जयस संगठन अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर चुका है। लेकिन इसके बावजूद लापरवाह सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यह दर्शाता है कि किस तरह की लापरवाही वर्षों से अस्पताल में गरीब मरीजों के उपचार में बरती जा रही है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय जांच समिति को भी तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, लेकिन वह भी नहीं हो पाई।