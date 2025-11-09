मेरी खबरें
    बेटा-बेटी ने बुजुर्ग मां को ढाई साल तक कमरे में रखा कैद, पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने बचाया

    भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही बेटे और बेटी ने पिछले ढाई साल से घर के एक कमरे में बंद कर रखा था।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 09 Nov 2025 02:22:29 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 09 Nov 2025 02:22:29 PM (IST)
    बुजुर्ग महिला (प्रतीकात्मक चित्र)

    HighLights

    1. बुजुर्ग मां ढाई साल तक कमरे में रही कैद।
    2. पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना।
    3. महिला के पति का निधन हो चुका है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। पिपलानी थाना क्षेत्र के कल्पना नगर में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग मां को उसके ही बेटे और बेटी ने पिछले ढाई साल से घर के एक कमरे में बंद कर रखा था। जब पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो जो दृश्य सामने आया, उसने हर किसी का दिल दहला दिया।

    पुलिस मौके पर पहुंची तो सच सामने आया

    कमरे में गंदगी और अंधेरा पसरा था और जमीन पर पड़ी वह मां बेहद कमजोर और असहाय हालत में मिलीं। कई महीनों से उन्हें किसी ने देखा नहीं था। पड़ोसियों को जब यह बात खटकने लगी, तो उन्होंने साहस दिखाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो सच सामने आया।


    दोनों बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं

    महिला के पति का कई साल पहले निधन हो चुका है। वे अपने बेटे अजय सैनी और बेटी सोनाक्षी सैनी के साथ रहती थीं। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं। इसी कारण उन्होंने मां को कमरे में बंद कर दिया और उनकी सही देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे।

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, महिला को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई से पहले स्थिति का मूल्यांकन कर रही है और महिला की आगे की देखभाल के लिए सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है।

    फिलहाल किसी पर कार्रवाई नहीं

    पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग महिला के बेटे-बेटी की मानसिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। बुजुर्ग महिला की देखभाल और इलाज के लिए पुलिस द्वारा सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें उचित सहायता मिल सके।

