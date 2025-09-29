भोपाल में फोन पर पिता से घर आने का किया वादा, फिर फांसी के फंदे पर झूल गया बेटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमलानगर क्षेत्र के गीतांजली कॉम्पेलक्स में 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगा ली। खुदकुशी से कुछ ही देर पहले उसने अपने पिता से फोन पर बात की थी और सोमवार को अपने घर आष्टा आने का वादा किया था, लेकिन देर रात उसका दोस्त कमरे पर पहुंचा तो युवक फांसी के फंदे पर लटका मिला।

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला कमलानगर पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने कारण तो नहीं लिखा, लेकिन बताया कि मैं अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार हूं, परिवार को परेशान न किया जाए और पुलिस कोई केस दर्ज न करे। एएसआइ जयवीर सिंह के अनुसार 24 वर्षीय विशाल चौहान आष्टा का रहने वाला था। वह गीतांजली काम्पेलक्स में किराए से रहकर एमपी नगर की एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम करता था। शुक्रवार को विशाल का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वह नौकरी पर नहीं जा रहा था।