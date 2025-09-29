भोपाल में फोन पर पिता से घर आने का किया वादा, फिर फांसी के फंदे पर झूल गया बेटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमलानगर क्षेत्र के गीतांजली कॉम्पेलक्स में 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगा ली। खुदकुशी से कुछ ही देर पहले उसने अपने पिता से फोन पर बात की थी और सोमवार को अपने घर आष्टा आने का वादा किया था, लेकिन देर रात उसका दोस्त कमरे पर पहुंचा तो युवक फांसी के फंदे पर लटका मिला।
कमलानगर पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने कारण तो नहीं लिखा, लेकिन बताया कि मैं अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार हूं, परिवार को परेशान न किया जाए और पुलिस कोई केस दर्ज न करे। एएसआइ जयवीर सिंह के अनुसार 24 वर्षीय विशाल चौहान आष्टा का रहने वाला था। वह गीतांजली काम्पेलक्स में किराए से रहकर एमपी नगर की एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम करता था। शुक्रवार को विशाल का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वह नौकरी पर नहीं जा रहा था।
रविवार शाम करीब 5:30 बजे उसने पिता से वाट्सएप कॉल पर बात की थी। उसने रुपयों की समस्या बताई थी, जिसके बाद पिता ने यूपीआइ के जरिए उसे एक हजार रुपये भेजे थे। पिता ने पूछा कि क्या उन्हें भोपाल आने की जरुरत है तो युवक ने वादा किया था कि कल वह खुद अपने घर आ जाएगा। रात करीब 11 बजे उसका दोस्त प्रशांत उसके लिए खाना लेकर कमरे पर पहुंचा।
कई बार खटखटाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसे अनहोनी की आशंका हुई। उसने आस-पड़ोस में रहने वाले लोगों को बुलाया और खिड़की से अंदर झांककर देखा तो विशाल फंदे पर लटका था। पुलिस ने शव को बरामद किया और उसके पास से मिले सुसाइड नोट को जब्त किया है।
