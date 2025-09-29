मेरी खबरें
    दिनदहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी... बाइक रखने को लेकर झगड़ा, साले पर चलाई गोली, बहनोई को लगी

    मुरार के वंशीपुरा इलाके में दिनदहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी हुई। घर के बाहर बाइक रखने को लेकर पड़ोसी आपस में झगड़ गए। इसके बाद लोगों ने झगड़ा शांत कराया। तभी एक पक्ष के घर के अंदर घुसकर दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। गोली साले पर चलाई थी, लेकिन उसके बहनोई की जांघ में लगी।

    By amit mishra
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 09:53:59 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 09:53:59 PM (IST)
    दिनदहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी... बाइक रखने को लेकर झगड़ा, साले पर चलाई गोली, बहनोई को लगी
    एमपी में दिनदहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुरार के वंशीपुरा इलाके में दिनदहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी हुई। घर के बाहर बाइक रखने को लेकर पड़ोसी आपस में झगड़ गए। इसके बाद लोगों ने झगड़ा शांत कराया। तभी एक पक्ष के घर के अंदर घुसकर दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। गोली साले पर चलाई थी, लेकिन उसके बहनोई की जांघ में लगी। इसके बाद आरोपित यहां से भाग निकले। मुरार थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। आरोपितों की तलाश चल रही है।

    बाइक रखने को लेकर राकेश का विवाद

    वंशीपुरा में रहने वाले राकेश राठौर के बहनोई रामलखन राठौर दिल्ली में रहते हैं। वह हाल ही में ग्वालियर आए थे। अपनी ससुराल में रुके हुए हैं। सोमवार सुबह घर के बाहर बाइक रखने को लेकर राकेश का विवाद पड़ोसी सूरज पाल और अभिषेक पाल से हो गया। मोहल्ले में रहने वाले अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया। इसके कुछ देर बाद सूरज पाल, अभिषेक अपने साथियों के साथ राकेश के घर के अंदर घुस गए।

    गोली चलने से मोहल्ले में दहशत

    घर के अंदर घुसकर मारपीट की और एक के बाद एक चार राउंड फायर किए। एक गोली राकेश के बहनोई रामलखन के पैर में लगी। गोली लगने से वह घायल हो गए। गोली चलने से मोहल्ले में दहशत फैल गई। रामलखन को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू की।

    मुरार में पुलिस के सामने विवाद

    मुरार में ही दो पक्षों में पुलिस के सामने ही मारपीट हो गई। यहां एक पक्ष ताश खेल रहा था। दूसरे पक्ष ने जुआ खेलने की सूचना पुलिस को दे दी। इस पर जब मुरार थाने की फोर्स पहुंची तो पुलिसकर्मियों के सामने ही मारपीट होने लगी। यहां आसपास रहने वाले लोगों ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद से वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है।

    मुरार के वंशीपुरा क्षेत्र में गोली चलने की सूचना पर पुलिस पहुंची है। पड़ोसियों में बाइक रखने को लेकर झगड़ा हुआ था। इस पर मारपीट हुई और गोली चली। एफआइआर दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है। - विदिता डागर, एएसपी

