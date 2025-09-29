दिनदहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी... बाइक रखने को लेकर झगड़ा, साले पर चलाई गोली, बहनोई को लगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुरार के वंशीपुरा इलाके में दिनदहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी हुई। घर के बाहर बाइक रखने को लेकर पड़ोसी आपस में झगड़ गए। इसके बाद लोगों ने झगड़ा शांत कराया। तभी एक पक्ष के घर के अंदर घुसकर दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। गोली साले पर चलाई थी, लेकिन उसके बहनोई की जांघ में लगी। इसके बाद आरोपित यहां से भाग निकले। मुरार थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है। आरोपितों की तलाश चल रही है।

बाइक रखने को लेकर राकेश का विवाद वंशीपुरा में रहने वाले राकेश राठौर के बहनोई रामलखन राठौर दिल्ली में रहते हैं। वह हाल ही में ग्वालियर आए थे। अपनी ससुराल में रुके हुए हैं। सोमवार सुबह घर के बाहर बाइक रखने को लेकर राकेश का विवाद पड़ोसी सूरज पाल और अभिषेक पाल से हो गया। मोहल्ले में रहने वाले अन्य लोगों ने हस्तक्षेप किया। इसके कुछ देर बाद सूरज पाल, अभिषेक अपने साथियों के साथ राकेश के घर के अंदर घुस गए।