    यात्रियों को रेलवे की सौगात... त्योहारों पर आंबेडकर नगर-रीवा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, शेड्यूल हुआ जारी

    Indian Railways News: वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि ट्रेन 01704-01703 रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को किया जाएगा। इस दौरान कुल पांच-पांच फेरे चलाए जाएंगे।

    By vikas verma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 26 Aug 2025 09:41:06 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 26 Aug 2025 09:41:06 PM (IST)
    यात्रियों को रेलवे की सौगात... त्योहारों पर आंबेडकर नगर-रीवा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, शेड्यूल हुआ जारी
    त्योहारों पर आंबेडकर नगर-रीवा के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। (फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रीवा और डॉ. अंबेडकर नगर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि ट्रेन 01704-01703 रीवा-डॉ. अंबेडकर नगर-रीवा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन 27 सितंबर से 25 अक्टूबर तक प्रत्येक शनिवार और रविवार को किया जाएगा। इस दौरान कुल पांच-पांच फेरे चलाए जाएंगे।

    ट्रेन का समय और ठहराव

    ट्रेन 01704 (रीवा-डा. अंबेडकर नगर) रीवा से रात 10.20 बजे रवाना होकर इटारसी सुबह 6 बजे, नर्मदापुरम 06.33 बजे, रानी कमलापति 08.40 बजे, भोपाल 9 बजे और संत हिरदाराम नगर 09.33 बजे होते हुए अगले दिन दोपहर 3.05 बजे डा. अंबेडकर नगर पहुंचेगी।

    ट्रेन 01703 (डा. अंबेडकर नगर-रीवा) डा. अंबेडकर नगर से रात 9.20 बजे रवाना होकर संत हिरदाराम नगर रात 02.45 बजे, भोपाल 03.35 बजे, रानी कमलापति 03.52 बजे, नर्मदापुरम सुबह 05.18 बजे, इटारसी 05.40 बजे होते हुए उसी दिन दोपहर 1.30 बजे रीवा पहुंचेगी।

    यहां रहेगा ट्रेनों का स्टॉपेज

    यह ट्रेन रीवा, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर, सीहोर, शुजालपुर, मक्सी, देवास, इंदौर और डॉ. अंबेडकर नगर स्टेशनों पर रुकेगी। इस विशेष ट्रेन में 06 शयनयान श्रेणी, 04 सामान्य श्रेणी, 03 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 03 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी इकोनॉमी एवं 02 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के डिब्बे सहित कुल 20 डिब्बे होंगे।

