SIR के लिए फॉर्म भरना है आसान, आपने कर दी ये गलती तो कट जाएगा वोटर लिस्ट से नाम

डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में मंगलवार से मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान (SIR drive begins in MP) शुरू हो गया है। बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) अब घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। यह अभियान मतदाता सूची को अद्यतन करने और त्रुटियों को सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

EPIC नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियों में फार्म मिलेगा - एक बीएलओ के पास जमा करनी होगी और दूसरी पर प्राप्ति रसीद दी जाएगी। फार्म में जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होगी। जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है, उन्हें EPIC नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होगी।