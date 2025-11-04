मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    SIR के लिए फॉर्म भरना है आसान, आपने कर दी ये गलती तो कट जाएगा वोटर लिस्ट से नाम

    SIR drive begins in MP: देशभर के 12 राज्यों में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान आज से शुरू हो गया है। मेरठ में बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। मतदाताओं को यह फार्म भरकर लौटाना अनिवार्य है, अन्यथा नाम मतदाता सूची से काटा जा सकता है। पूरी प्रक्रिया 103 दिनों में पूरी होगी।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 07:53:58 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 07:53:58 PM (IST)
    SIR के लिए फॉर्म भरना है आसान, आपने कर दी ये गलती तो कट जाएगा वोटर लिस्ट से नाम
    SIR के लिए फॉर्म भरना है आसान

    HighLights

    1. 12 राज्यों में मतदाता पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत।
    2. बीएलओ घर-घर जाकर वितरित करेंगे गणना प्रपत्र।
    3. 7 फरवरी 2026 को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची।

    डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में मंगलवार से मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान (SIR drive begins in MP) शुरू हो गया है। बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) अब घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। यह अभियान मतदाता सूची को अद्यतन करने और त्रुटियों को सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

    EPIC नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो

    प्रत्येक मतदाता को दो प्रतियों में फार्म मिलेगा - एक बीएलओ के पास जमा करनी होगी और दूसरी पर प्राप्ति रसीद दी जाएगी। फार्म में जन्मतिथि, माता-पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होगी। जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है, उन्हें EPIC नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होगी।


    9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी

    भारत निर्वाचन आयोग ने इस अभियान के दौरान विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को अस्थायी रूप से “फ्रिज” कर दिया है। अभियान की तैयारी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चली। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरवाने का कार्य होगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। 31 जनवरी तक सभी दावों का निस्तारण करने के बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

    इसे भी पढ़ें... Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी लोकल ट्रेन, 6 लोगों की मौत, घायलों का रेस्क्यू जारी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.