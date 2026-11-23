MP में DGP मकवाणा के एक्सटेंशन की अटकलें, नए पैनल में वरुण कपूर, उपेंद्र जैन व प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव
मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए यूपीएससी ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल तैयार कर 20 नवंबर को राज्य सरकार को भेज दिया है
Publish Date: Mon, 23 Nov 2026 10:58:50 AM (IST)Updated Date: Mon, 23 Nov 2026 11:02:49 AM (IST)
वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाणा 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
HighLights
- नए डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल तैयार
- मकवाणा का कार्यकाल बढ़ाने की अटकलें
- पैनल में उपेंद्र जैन, वरुण कपूर और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से तीन नामों का पैनल तैयार होकर 20 नवंबर को सरकार के पास आ चुका है। ऐसी आशा थी कि एक-दो दिन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नए डीजीपी के नाम को हरी झंडी दे देंगे।
इसी बीच, रविवार शाम को अटकलें चलीं कि मकवाणा का कार्यकाल तीन माह बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। हालांकि, प्रस्ताव भेजे जाने के संबंध में सीएम सचिवालय और गृह विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की।
30 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे मकवाणा
बता दें कि मकवाणा 30 नवंबर को सेवानिवृत हो रहे हैं। 20 नवंबर को दिल्ली में यूपीएससी मुख्यालय में नए डीजीपी के चयन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें वरिष्ठता सूची में शामिल 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी जेल महानिदेशक वरुण कपूर, महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ उपेंद्र जैन और डीजी होमगार्ड प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नाम का पैनल बनाया गया। इनमें डीजीपी बनाए जाने की सबसे अधिक चर्चा उपेंद्र जैन की रही है।
कार्यकाल बढ़ा तो वरूण कपूर का नाम कटना तय
यदि मकवाणा का कार्यकाल तीन माह के लिए बढ़ता है तो वरुण कपूर डीजीपी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मई 2026 है। उपेंद्र जैन की सेवानिवृत्ति 31 अगस्त 2027 और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव फरवरी 2028 है। छह माह की न्यूनतम सेवा शेष होने की शर्त के अनुसार दोनों पात्र रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि गृह विभाग ने 28 अक्टूबर को मकवाणा के 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने संबंधी आदेश जारी कर चुका है। उन्हें एक दिसंबर को ज्वाइन करना था लेकिन दो दिसंबर 2024 को किया था। इस कारण इस बात पर भी गफलत थी कि वह एक दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे या 30 नवंबर को।
पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में मप्र शासन गृह विभाग को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा था।