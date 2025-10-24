सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक गुरु ही कर रहे अवैध घातक गन का प्रचार, पोटाश गन चलाते आए नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब 260 बच्चों-युवाओं की आंखों को गंभीर क्षति पहुंचा चुकी कार्बाइड पाइप गन ऐसे ही हाथों-हाथ नहीं बिकने लगीं। इसके पीछे इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स की रील और वीडियो का बड़ा योगदान रहा। इसी तरह की अवैध, अमानक और खतरनाक पोटाश गन का कुछ आध्यात्मिक गुरु ही प्रचार करते दिख रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर देवकीनंदन ठाकुर जैसे कई आध्यात्मिक गुरु गज-कुंडी नाम से जानी जाने वाली पोटाश गन चलाते नजर आए।

कार्बाइड गन चलाते नजर आए देवकीनंदन ठाकुर इस तरह से वह अमानक गन से पटाखे चलाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अलबत्ता, संबंधित वीडियो के कमेंट बाक्स में लोगों ने इससे होने वाली दुर्घटना की भयावहता की तस्वीरें डालकर उन्हें आईना भी दिखाया है। इस बीच ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कार्बाइड गन 1300 रुपये में बिक रही है। वहीं, गज-कुंडी नाम की पोटाश गन भी बेची जा रही है। रील्स में प्लास्टिक की बोतल को भी कार्बाइड गन की तरह मोडिफाई करने के तरीके बताकर उसे प्रोत्साहित करने का सिलसिला जारी है।

वीडियो देखकर ही बनाई गई थी कार्बाइड गन घायल बच्चों व युवाओं से पता चला है कि उन्होंने कार्बाइड पाइप गन इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो को देखकर ही बनाई है। जब इसे बनाने के बाद चलाकर देखा तो वे घटना के शिकार हो गए हैं। ऐसे अनेक मामले पुलिस-प्रशासन की पूछताछ में सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि अब प्रशासन ने इंटरनेट मीडिया पर ऐसे वीडियो प्रसारित न हों और इन गनों का ऑनलाइन विक्रय न हो पाए, इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखा जा रहा है। चेतावनी दी गई है कि अब से ऐसे वीडियो प्रसरित किए गए तो कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित विस्फोटक है पोटाश पोटाश प्रतिबंधित विस्फोटक है। इसका आम प्रयोग नहीं किया जा सकता है। भोपाल पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष आशनदास चंदवानी ने बताया कि गज-कुंडी लोहे के पाइप की बनाई जाती है। इसे पोटाश का उपयोग करके चलाया जाता है। यह घातक और अवैध है। यदि पोटाश का अवैध मात्रा में भंडार किया जाता है और यह 10 फीट की ऊंचाई से गिरता है तो बड़ा विस्फोट हो सकता है, इसीलिए इसे प्रतिबंधित किया गया है।