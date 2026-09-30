संगठनात्मक फेरबदल के बाद पहली बार MP में प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, भोपाल में आज भाजपा कोर ग्रुप की होगी अहम बैठक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब बुधवार को प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। संगठनात्मक परिवर्तन के बाद इन दोनों पदाधिकारियों का मध्य प्रदेश का प्रथम प्रवास है। कोर ग्रुप के अलावा एक अक्टूबर को प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग प्रभारियों एवं मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक भी होगी।

बूढ़े हनुमान मंदिर में बिप्लब कुमार करेंगे पूजा पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे भोपाल के लालघाटी गुफा मंदिर स्थित बूढ़े हनुमान मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे। दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता मीना जाटव और फिर पूर्व राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी के निवास पहुंचकर भेंट करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर भी पहुंचेंगे। शाम पांच बजे से भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक होगी।