संगठनात्मक फेरबदल के बाद पहली बार MP में प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब, भोपाल में आज भाजपा कोर ग्रुप की होगी अहम बैठक

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब बुधवार को प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। संगठनात्मक परिवर्तन के बाद इन दोनों पदाधिकारियों का मध्य प्रदेश का प्रथम प्रवास है। कोर ग्रुप के अलावा एक अक्टूबर को प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग प्रभारियों एवं मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक भी होगी।
पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे भोपाल के लालघाटी गुफा मंदिर स्थित बूढ़े हनुमान मंदिर में दर्शन एवं पूजन करेंगे। दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता मीना जाटव और फिर पूर्व राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी के निवास पहुंचकर भेंट करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निवास पर भी पहुंचेंगे। शाम पांच बजे से भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक होगी।
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में ओडिशा से आए इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ भाजपा की संगठनात्मक कार्यशैली एवं प्रदेश में डबल इंजन सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर संवाद किया।
वहीं उन्होंने भोपाल स्थित विद्योदय तीर्थ पहुंचकर विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन भी उपस्थित रहे।