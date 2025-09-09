MP में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, भोपाल और बुरहानपुर में तनाव; कई गिरफ्तार

नईदुनिया टीम,भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर रीजन के बुरहानपुर जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटनाएं हुईं। दूसरे समुदाय के असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के बाद दोनों स्थानों पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की पहचान की जा रही है।

भोपाल घटना भोपाल के गौतमनगर थाना क्षेत्र के आरिफ नगर में सोमवार शाम गणेश विसर्जन जुलूस आरिफ मस्जिद के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पीछे से जुलूस पर पथराव कर दिया। इसमें झांकी में स्थापित गणेश प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद लोगों ने डीआईजी बंगला चौराहे पर पहुंचकर चक्काजाम कर दिया। हालात बिगड़ने पर घटनास्थल और चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई।