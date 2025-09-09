MP में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, भोपाल और बुरहानपुर में तनाव; कई गिरफ्तार

नईदुनिया टीम,भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर रीजन के बुरहानपुर जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटनाएं हुईं। दूसरे समुदाय के असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के बाद दोनों स्थानों पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की पहचान की जा रही है।
भोपाल घटना
भोपाल के गौतमनगर थाना क्षेत्र के आरिफ नगर में सोमवार शाम गणेश विसर्जन जुलूस आरिफ मस्जिद के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पीछे से जुलूस पर पथराव कर दिया। इसमें झांकी में स्थापित गणेश प्रतिमा खंडित हो गई, जिससे श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद लोगों ने डीआईजी बंगला चौराहे पर पहुंचकर चक्काजाम कर दिया। हालात बिगड़ने पर घटनास्थल और चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई।
बुरहानपुर घटना
बुरहानपुर जिले के बिरोदा गांव में रविवार रात गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान श्रद्धालु एक स्थान पर हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे। तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया।
इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बताया गया कि जिस स्थान पर विवाद हुआ, उसे हिंदू पक्ष नवनाथ महाराज का स्थान मानता है, जबकि तड़वी मुस्लिम समाज उसे पीर की मजार मानकर चादर चढ़ाता रहा है। पूर्व में विवाद के चलते प्रशासन ने चबूतरे पर तार फेंसिंग कर दी थी।
स्थिति और कार्रवाई
घटना के बाद से गांव में एसटीएफ और पुलिस बल तैनात है। कई गलियों में अभी भी ईंट-पत्थर बिखरे हुए हैं और कुछ घरों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
एसपी आशुतोष बागरी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अराजकतत्वों की पहचान की जा रही है।
