कार्बाइड गन पर सख्ती से रोक लगाएं, हादसा हुआ तो कलेक्टर-एसपी होंगे जिम्मेदार, CM मोहन ने दिए कड़े निर्देश

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। त्योहारों के दौरान कार्बाइड गन और कार्बाइड लैम्प के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इनसे निकलने वाले छोटे प्लास्टिक और धातु के कण आंख, चेहरे और त्वचा को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं।

दीपावली पर पटाखों की अवैध बिक्री और विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण पर भी प्रभावी रोक लगाई जाए। किसी जिले में अप्रिय या विषम स्थिति बनने पर जिला कलेक्टर और एसपी जिम्मेदार होंगे।

कलेक्टरों, कमिश्नरों और एसपी-आईजी को निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये निर्देश बुधवार को मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रदेश के सभी कलेक्टरों, कमिश्नरों और एसपी-आइजी को दिए। उन्होंने त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले से तैयारी करने को कहा।

संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाएं निगरानी

मुख्यमंत्री ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने, भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर नियमित गश्त और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सामाजिक या सांप्रदायिक तनाव की आशंका वाले क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को कहा।

प्रतिबंधित पटाखों की खरीद-बिक्री पर रोक

पटाखा दुकानों को लाइसेंस देते समय सभी शर्तों का पालन और भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। प्रतिबंधित पटाखों की खरीद-बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगे। आगजनी से बचाव के लिए संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन वाहन, उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध रखने के साथ एंबुलेंस की व्यवस्था एवं अस्पतालों को अलर्ट रखने के निर्देश दिए गए।