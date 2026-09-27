हॉस्टल मेस के खाने में निकले कीड़े; भोपाल की यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों का हंगामा, कटारा हिल्स पुलिस ने संभाला मोर्चा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कटारा हिल्स बायपास स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी में रविवार रात हॉस्टल के छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन में कीड़े मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। छात्रों का आरोप है कि सब्जी, दाल और अन्य खाद्य पदार्थों में बार-बार कीड़े और काकरोच मिल रहे हैं। कई दिनों से यूनिवर्सिटी प्रबंधन से शिकायत करने के बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ।

रविवार रात करीब आठ बजे भोजन करने पहुंचे छात्रों की थाली में फिर कीड़े मिलने पर नाराजगी भड़क गई और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं रसोई के बाहर जमा होकर प्रदर्शन करने लगे। शिकायत के बाद सुधार नहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए तैयार भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भोजन और नाश्ते में कीड़े मिलने की शिकायत पहले भी प्रबंधन से की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से रविवार रात छात्रों का आक्रोश खुलकर सामने आया।