कहीं हम बोर्ड परीक्षा में फेल तो नहीं हो जाएंगे... छात्रों को सता रहा डर, माशिमं की हेल्पलाइन पर हर रोज आ रहे फोन

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले परीक्षार्थियों की मदद के लिए अपनी हेल्पलाइन सेवा शुरू कर दी है। इसके लिए नंबर 18002334363 जारी किया गया है। यहां सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक फोन कर परीक्षा संबंधी मदद मांगी जा सकती है। परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की मदद के लिए 18 काउंसलर नियुक्त कर दिए गए हैं।

इस हेल्पलाइन पर फोन करने वाले अधिकतर विद्यार्थियों को फेल होने का डर सता रहा है। कांउसलर का कहना है कि अभी तक हेल्पलाइन पर विद्यार्थियों की विषय संबंधी समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। हेल्पलाइन में विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि कहीं पेपर तो नहीं बिगड़ जाएगा या फिर जो पढ़ रहे है, परीक्षा में उससे अलग हटकर प्रश्न तो नहीं आएंगे।

10 विद्यार्थियों ने पूछा है कि कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। मन में ऐसे विचार आ रहे है, तो इसके लिए क्या किया जाए। विद्यार्थियों को सलाह दी जा रही है कि वह पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करें। परिवार सदस्यों व दोस्तों के साथ खेलों में भागीदारी करें। इससे वे तनाव मुक्त रहेंगे। अभिभावकों का भी आ रहा फोन अभिभावक भी फोन कर रहे हैं कि बच्चों की तैयारियां कैसे करवाएं। उन्हें सलाह दी जा रही है कि वे बच्चों पर कोई दबाव न बनाएं।उन्हें घरों में खुश होकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें। इससे वह तनावमुक्त रहकर ही अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे।