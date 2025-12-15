हिंदू नाम बताकर होटल में ठहरा मेहताब, चंडीगढ़ से दो युवतियों के साथ पहुंचा था उज्जैन, पुलिस ने होटल किया सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। चंडीगढ़ का एक मुस्लिम युवक सोमवार को दो हिंदू युवतियों व एक युवक के साथ उज्जैन पहुंचा था। यहां गुदरी चौराहा स्थित वेलवेट होटल में हिंदू नाम कुलदीप बताकर ठहरा था। हालांकि उसने होटल संचालक को अपना आधार कार्ड नहीं दिया था। सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंच गए। युवक को पकड़कर महाकाल पुलिस को सौंपा गया है। आरोपित के मोबाइल में कई युवतियों व महिलाओं के साथ फोटो मिले हैं।

दो हिंदू युवतियों व एक युवक के साथ उज्जैन पहुंचा पुलिस ने बताया कि मोहम्मद मेहताब पुत्र मोहम्मद मुस्तफा उम्र 23 वर्ष निवासी हल्लो माजरा चंडीगढ़ सोमवार को उज्जैन पहुंचा था। उसके साथ दो हिंदू युवतियां व एक युवक भी था। चारों गुदरी चौराहा स्थित होटल वेलवेट में ठहरे थे। जहां होटल संचालक समीर ने मोहम्मद मेहताब व अन्य लोगों से उनकी आईडी नहीं ली और कमरा दे दिया था। जानकारी लगने पर हिंदूवादी संगठन के लोग पुलिस के साथ होटल पहुंचे थे।