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भोपाल के 1 लाख बिजली उपभोक्ताओं की बंद हो सकती है सब्सिडी, eKYC कराना अनिवार्य, कंपनी ने दी चेतावनी

MP Electricity Subsidy: अटल गृह ज्योति योजना के तहत बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले करीब एक लाख उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है।

By naman MishraEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 08:41:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 08:41:48 PM (IST)
भोपाल के 1 लाख बिजली उपभोक्ताओं की बंद हो सकती है सब्सिडी, eKYC कराना अनिवार्य, कंपनी ने दी चेतावनी
भोपाल में 1 लाख उपभोक्ताओं ने नहीं कराई ई-केवाईसी।

HighLights

  1. भोपाल में 1 लाख उपभोक्ताओं ने नहीं कराई ई-केवाईसी
  2. छिन सकती है ₹100 में 100 यूनिट बिजली की सब्सिडी
  3. ओटीपी सत्यापन के बाद ही मिलेगा ₹100 बिल का लाभ

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अटल गृह ज्योति योजना के तहत बिजली सब्सिडी का लाभ लेने वाले करीब एक लाख उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। भोपाल शहर वृत्त में योजना के तहत लगभग दो लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से आधे का ही सत्यापन हो पाया है।

बिजली सब्सिडी से होना पड़ सकता है वंचित

ई-केवाईसी नहीं कराने पर उपभोक्ताओं को योजना के तहत मिलने वाली बिजली सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक बिजली खपत पर रियायत दी जाती है। इसमें पहली 100 यूनिट बिजली का बिल अधिकतम 100 रुपये होता है।


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यूपीएवाई एप से कर सकते हैं ई-केवाईसी

उपभोक्ता यूपीएवाई एप के माध्यम से आसानी से ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता क्रमांक और समग्र आइडी दर्ज कर ओटीपी के जरिए सत्यापन करना होगा। इससे बिजली कंपनी के पास कनेक्शन, मोबाइल नंबर और लाभार्थी की जानकारी अपडेट हो जाएगी। ई-केवाईसी कराने से योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा।

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