एमपी में TET की तारीख तय, दिसंबर में इस दिन होगी परीक्षा, 5 साल की सेवा शेष वाले शिक्षकों को छूट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 की तारीख तय कर दी गई है। परीक्षा 10 दिसंबर के बाद आयोजित होगी। इसके लिए 13 या 20 दिसंबर की संभावित तारीख मानी जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) को सौंपी है। मंडल ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगले दो-तीन दिनों में परीक्षा की विस्तृत गाइडलाइन जारी होने की संभावना है।

डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए टीईटी आयोजित की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए टीईटी आयोजित की जा रही है। मंडल 16 से 27 नवंबर के बीच डीएड की परीक्षा आयोजित करेगा। इसके बाद दिसंबर में टीईटी कराई जाएगी। परीक्षा के लिए अब तक करीब 34 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया है।