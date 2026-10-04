'सुगम परिवहन सेवा' पर CM डॉ. मोहन यादव का बड़ा अपडेट... कहा- सरकारी बसों का होगा विस्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में नव-प्रारंभिक 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के व्यापक विस्तार और सुचारू संचालन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती यात्रा सुविधा देने के उद्देश्य से इस सार्वजनिक परिवहन सेवा का निरंतर विस्तार किया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों (SP) को समीक्षा बैठक में निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से काम करे। बसों के बाधारहित आवागमन के लिए लोकल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का विशेष सहयोग सुनिश्चित किया जाए।