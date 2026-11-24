नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर नरसिंहपुर के किसानों ने सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर-ट्रालियों के साथ मिसरोद रोड पर पहुंचे किसानों ने यातायात रोक दिया। मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने की तैयारी कर रहे किसानों को पुलिस ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसके बाद किसान वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज कर सीएम हाउस की ओर कूच करेंगे।

600 रुपये प्रति क्विंटल भाव और 50 रुपये बोनस की मांग राष्ट्रवादी किसान आर्मी के किसान नीरज शर्मा ने कहा कि शुगर मिलों में गन्ने का खरीदी मूल्य 450 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। साथ ही हर क्विंटल पर 50 रुपये बोनस दिया जाए। उनके अनुसार, खेती की बढ़ती लागत के मुकाबले सरकार की ओर से प्रस्तावित 450 रुपये का भाव नाकाफी है।