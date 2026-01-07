सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, अब MP में जल्द होगी तीन पदों पर नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को समय से नहीं भरने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। उसके हालिया निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सूचना आयोग में 10 पद स्वीकृत हैं। मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन पद भरे हुए हैं जबकि सात पद खाली हैं। पद रिक्त होने से राज्य सूचना आयोग में 23 हजार से अधिक अपीलें लंबित हैं।

सूचना आयुक्त के तीन पद भरने के लिए राज्य सरकार को 219 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। इनके दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है। माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक बुला सकते हैं।

समिति में मुख्यमंत्री के अलावा एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी सदस्य होते हैं। प्रदेश में एक साल पहले सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन रुकी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इसने गति पकड़ी है। बता दें, राज्य सूचना आयोग में मार्च, 2024 में कई पद रिक्त हो गए थे। 10 सितंबर, 2024 को मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए सेवानिवृत्त विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव का चयन किया गया। तीन अन्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे। इसके बाद से सात पद रिक्त हैं।