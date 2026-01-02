मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट का लाभ इस तारीख तक मिलेगा

    बिजली कंपनी द्वारा दी जा रही सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ अब उपभोक्ता 31 जनवरी तक ले सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने समाधान योजना का प्रथम चरण एक महीन ...और पढ़ें

    By Madanmohan malviyaEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 08:23:55 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 08:23:55 AM (IST)
    MP में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट का लाभ इस तारीख तक मिलेगा
    रचार्ज में छूट का लाभ 31 जनवरी तक

    HighLights

    1. सरचार्ज का लाभ अब 31 जनवरी तक ले सकेंगे
    2. लाखों बकायादार उपभोक्ताओं को मिला लाभ
    3. 206 करोड़ 89 लाख रुपये का सरचार्ज माफ

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिजली कंपनी द्वारा दी जा रही सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ अब उपभोक्ता 31 जनवरी तक ले सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने समाधान योजना का प्रथम चरण एक महीने के लिए बढ़ा दिया है।

    यह जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को भोपाल में दी। उन्होंने बताया कि बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना के प्रथम चरण की अवधि अब 31 जनवरी 2026 कर दी गई है।

    लाखों बकायादार उपभोक्ताओं को मिला लाभ

    पिछले साल तीन नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ लिया। कंपनी ने उपभोक्ताओं से कहा है कि तीन महीने से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।


    206 करोड़ 89 लाख रुपये का सरचार्ज माफ

    अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तीन लाख 30 हजार 31 बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 376 करोड़ 10 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जबकि 206 करोड़ 89 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

    इसे भी पढ़ें- कैलाश विजयवर्गीय के ‘घंटा’ वाले बयान पर मचा बवाल, महिला कांग्रेस ने बंगले के बाहर बजाई घंटियां

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.