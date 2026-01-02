MP में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 100 प्रतिशत सरचार्ज में छूट का लाभ इस तारीख तक मिलेगा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिजली कंपनी द्वारा दी जा रही सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ अब उपभोक्ता 31 जनवरी तक ले सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने समाधान योजना का प्रथम चरण एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुरुवार को भोपाल में दी। उन्होंने बताया कि बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना के प्रथम चरण की अवधि अब 31 जनवरी 2026 कर दी गई है।

लाखों बकायादार उपभोक्ताओं को मिला लाभ पिछले साल तीन नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ लिया। कंपनी ने उपभोक्ताओं से कहा है कि तीन महीने से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के प्रथम चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं।