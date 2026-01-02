कैलाश विजयवर्गीय के ‘घंटा’ वाले बयान पर मचा बवाल, महिला कांग्रेस ने बंगले के बाहर बजाई घंटियां

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने राजधानी में मंत्री के सरकारी निवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में घंटियां लेकर पहुंचीं, नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग की।

जूते-चप्पल भी फेंके इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस नेत्रियों ने मंत्री की फोटो पर जूते-चप्पल भी फेंके। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इस तरह के बयान सत्ता के नशे को दर्शाते हैं और भाजपा नेताओं की संवेदनहीनता उजागर करते हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।