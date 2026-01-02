मेरी खबरें
    कैलाश विजयवर्गीय के ‘घंटा’ वाले बयान पर मचा बवाल, महिला कांग्रेस ने बंगले के बाहर बजाई घंटियां

    नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बयान के विरोध में महिला ...और पढ़ें

    By Brijendra RishishwarEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 07:53:27 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 07:53:27 AM (IST)
    कैलाश विजयवर्गीय के ‘घंटा’ वाले बयान पर मचा बवाल, महिला कांग्रेस ने बंगले के बाहर बजाई घंटियां
    महिला कांग्रेस ने घंटी बजाकर किया प्रदर्शन

    HighLights

    1. कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है
    2. महिला कांग्रेस ने राजधानी में सरकारी निवास का घेराव कर प्रदर्शन किया
    3. कार्यकर्ता हाथों में घंटियां लेकर पहुंचीं, नारेबाजी और इस्तीफे की मांग की

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। बयान के विरोध में महिला कांग्रेस ने राजधानी में मंत्री के सरकारी निवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में घंटियां लेकर पहुंचीं, नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग की।

    जूते-चप्पल भी फेंके

    इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस नेत्रियों ने मंत्री की फोटो पर जूते-चप्पल भी फेंके। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इस तरह के बयान सत्ता के नशे को दर्शाते हैं और भाजपा नेताओं की संवेदनहीनता उजागर करते हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की।


    बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताया

    जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कंसाना ने मंत्री के बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताया। उल्लेखनीय है कि इंदौर में दूषित पानी से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे प्रदेश में आक्रोश बढ़ गया।

