भोपाल में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मौत से पहले लिखा- ससुराल वाले मार डालेंगे, भाई का दहेज हत्या का आरोप

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मिसरोद के भैंरोपुर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मौत के बाद मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। मृतका के भाई आदित्य दांगी का दावा है कि घटना से पहले उसे एक मैसेज मिला था, जिसमें मोना को ससुराल वालों द्वारा मार डालने की बात लिखी थी। मिसरोद पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है।

रात में अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली मोना पुलिस के अनुसार मृतक मोना दांगी मूलत: विदिशा की रहने वाली है। करीब दो साल पहले मिसरोद के भैंरोपुर निवासी सिद्धार्ध दांगी से उसकी शादी हुई थी। सिद्धार्थ खेती का काम करता है। मंगलवार रात करीब नौ बजे मोना अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। उसने पंखे पर साड़ी का फंदा बनाया था और उस पर झूल गई। उधर मृतका के भाई आदित्य का आरोप है कि ससुराल पक्ष की एक महिला सदस्य ने उसे मैसेज कर भाभी को ले जाने की बात कही थी और यह भी बताया कि ऐसा न करने पर ये लोग उसे मार डालेंगे।