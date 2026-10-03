वैदिक काल से लग रहा है टैक्स, भोपाल के ऑफिसर ने लिखी इसकी आज तक की कहानी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल के आयकर अधिकारी संतोष निगम ने वैदिक काल से लेकर अब अलग-अलग समय में लगने वाले टैक्स पर एक किताब लिखि है। किताब का नाम है टैक्सेशन जर्नी थ्रू वैदिक पीरियड टू मॉडर्न एरा (राजस्व विरासत)। इस किताब में अलग-अलग शासन काल में लगने वाले करों को इतने विस्तार से बताया गया है कि अब यह किताब आयकर विभाग के सभी दफ्तरों में रखवाई जाएगी। ताकि आयकर विभाग के कर्मचारी इससे ज्ञान ले सकें।

अलग-अलग समय में लगने वाला टैक्स वैदिक काल का बलि-भाग, तो स्मृति काल में उपज का छठा हिस्सा वैदिक काल के समय में टैक्स बलि, भाग के रूप में लिया जाता था। इसको लेकर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती थी। वहीं किताब में इसके साथ स्मृति काल में याज्ञवल्क्य और मनु द्वारा लोगों को सुरक्षा देने के बदले में उनकी उपज का छठा हिस्सा लिया जाता था।