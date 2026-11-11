भोपाल मास्टर प्लान-2047: 13,400 आपत्तियों की होगी स्क्रूटनी, बड़े तालाब के कैचमेंट पर सबसे तीखा विरोध

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर प्राप्त 13 हजार 400 दावों और आपत्तियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएंडसीपी) 16 नवंबर से सुनवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। विभाग के अनुसार करीब तीन हजार आपत्तियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दोहरी दर्ज कराई गई थीं, जिन्हें जांच के बाद हटा दिया गया है। पांच हजार से अधिक आपत्तियां ईमेल के जरिए प्राप्त हुईं।

बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर सबसे ज्यादा विरोध प्राप्त आपत्तियों में सर्वाधिक छह हजार से अधिक मामले बड़े तालाब सहित अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट एरिया से जुड़े हैं। इनमें नीलबड़, रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों का कड़ा विरोध शामिल है। वहीं, लगभग चार हजार आपत्तियां आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं।