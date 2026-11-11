दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा, रेलिंग से टकराकर उड़े कार के परखच्चे; 13 साल के किशोर की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। दिल्ली-मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगी रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता और छह साल की बहन घायल हो गए।

सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई कार हादसा जावरा के बड़ायला चौराहे के पास हुआ। जानकारी के अनुसार गुजरात के बड़ौदा निवासी 42 वर्षीय राजाबाबू वर्मा अपनी पत्नी रिशु वर्मा, छह वर्षीय बेटी विधि वर्मा और 13 वर्षीय बेटे सागर वर्मा के साथ कार से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के ग्राम लहना जा रहे थे। बुधवार सुबह बड़ायला चौराहे के पास अचानक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकरा गई।