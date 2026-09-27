'शिक्षामंत्री गायब हैं...': भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पोस्टर लेकर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी, 38वें दिन भी आंदोलन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग-2 और 3 के पदों में वृद्धि के लिए अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। रविवार को 38वें दिन जारी आंदोलन के तहत अभ्यर्थियों ने राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहा पर बैनर और पोस्टर लगाए।

अभ्यर्थी यशपाल सिंह राजपूत, किरण उइके, रिषी पटेरिया, हरेंद्र सिंह कुशवाह, सृष्टि पटेल ने हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर चौक-चौराहे पर खड़े नजर आए। इसमें लिखा था कि शिक्षा का अधिकार अधूरा पदवृद्धि से होगा पूरा, शिक्षामंत्री गायब हैं...जैसे कोटेशन लिखे थे। आंदोलनकारी अभ्यर्थी नरेंद्र राजपूत पिछले 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

इसके माध्यम से उन्होंने अपनी मांगों और आंदोलन की जानकारी आम जनता तक पहुंचाते हुए लोगों से सहयोग की अपील की।

अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से आंदोलन चलने के बावजूद शासन की ओर से अब तक कोई ठोस संवाद या सुनवाई नहीं हुई है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने आंदोलन को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया है।

युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार

अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक पदों में वृद्धि होने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने सरकार से पदवृद्धि के संबंध में जल्द निर्णय लेने की मांग की है।

अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि जब तक शासन की ओर से उनकी मांगों के संबंध में लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पदवृद्धि की मांग पूरी होने तक भूख हड़ताल और धरना जारी रहेगा।