नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 में नियम 49 का पालन कराने की मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थी 27 अक्टूबर से लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) परिसर में लगातार धरने पर बैठे हैं।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियम 49 उनके नियुक्ति के पक्ष में होने के बावजूद विभाग उन्हें नियुक्ति से वंचित रख रहा है। चयनित आदिवासी अभ्यर्थियों ने इसे आदिवासी समाज के युवाओं को शिक्षक बनने से रोकने का षड्यंत्र बताया है।