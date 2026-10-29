MP में शिक्षक वर्ग-3 के पद बढ़ाने की मांग, भोपाल में अभ्यर्थियों का बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग-3 के पदों में वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। गुरुवार को राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर अभ्यर्थियों ने बैनर और पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के चलते एमपी नगर क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई।

अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे चौराहे पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

पद बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग