Teacher Vacancy: केवी-नवोदय में शिक्षक बनने का मौका, CTET के लिए 18 दिसंबर तक करें आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा जारी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) फरवरी 2026 के नोटिफिकेशन के बाद देशभर के अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। परीक्षा आठ फरवरी को प्रस्तावित है और आवेदन 18 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। सीटेट उत्तीर्ण करना उन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सरकारी या निजी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सही रणनीति और नियमित अभ्यास से सफलता पाना कठिन नहीं है।

सीटेट परीक्षा पैटर्न सीटेट दो पेपरों में आयोजित होगा। पहला पेपर कक्षा पहली से पांचवीं तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए, दूसरा पेपर कक्षा छठी से आठवीं तक पढ़ाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए। दोनों पेपरों में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न एक अंक का होता है। परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होती है और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती।

दो शिफ्ट में होगी परीक्षा परीक्षा आठ फरवरी 2026 को होगी। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक (कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर), दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से लेकर शाम पांच बजे तक (कक्षा 6 से 8 तक के लिए अपर-प्राइमरी टीचर) रहेगी। दोनों पेपर में 150-150 एमसीक्यू होंगे यानी कुल 150 अंक का पेपर होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों को पेपर-1 या पेपर-2 के लिए एक हजार रुपये और पेपर-1 व पेपर-2 के लिए परीक्षा शुल्क 1,200 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को पेपर-1 या पेपर-2 परीक्षा के लिए 500 रुपये और पेपर-1 और पेपर-2 के लिए कुल 600 रुपये जमा करना अनिवार्य है।