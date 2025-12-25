MP में शिक्षकों की हड़ताल आज, भोपाल के आंबेडकर पार्क में सुबह 11 बजे होगा जमावड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेशभर के शिक्षक गुरुवार को सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान राजधानी भोपाल के आंबेडकर पार्क में सुबह 11 बजे से आंदोलन आयोजित किया जाएगा।

मप्र राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि बीते वर्षों में सरकारी स्कूलों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है।

उन्होंने कहा कि हर साल दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों को अपनी मूलभूत मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

शिक्षकों का आरोप है कि सरकार ने उनसे अपेक्षाएं तो बढ़ाईं, लेकिन लंबे समय से लंबित समस्याओं पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया।