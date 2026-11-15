शहडोल में व्यापारी की मौत के बाद चक्काजाम, ग्रामीणों ने रोके कोयला वाहन, सड़क पर बैठकर प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। जिले के अमलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 13 में सड़क हादसे में कपड़ा व्यापारी महमूद की मौत के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। हादसे से नाराज वार्डवासियों ने एसईसीएल की कोल साइडिंग जाने वाले कोयला लोड भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने सड़क निर्माण और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड से होकर लगातार कोयला लोड भारी वाहनों की आवाजाही होती है। इसके बावजूद सड़क की स्थिति में सुधार के लिए जिम्मेदार विभागों और प्रबंधन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है।
सड़क की बदहाल स्थिति और भारी वाहनों की आवाजाही के कारण क्षेत्र के लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीती रात हुए हादसे में कपड़ा व्यापारी महमूद की जान चली गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
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घटना के विरोध में वार्डवासियों ने कोल साइडिंग जाने वाले भारी वाहनों को रोककर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक सड़क निर्माण और मृतक के परिवार को मुआवजा देने के संबंध में ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।
सूचना मिलने पर अमलाई थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं नगर पालिका के कर्मचारी और नायब तहसीलदार मनोज सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं।
इस दौरान वार्डवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष और एसईसीएल के जीएम को मौके पर बुलाने की मांग की, ताकि सड़क निर्माण और मुआवजे को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के सामने निर्णय हो सके।