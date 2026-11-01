एमपी में प्रमोशन मिला पर पोस्टिंग नहीं, रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कई शिक्षक, प्रिंसिपल के पद खाली

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में प्राचार्यों के हजारों पद रिक्त होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले व्याख्याताओं को तीन महीने बाद भी पदस्थापना नहीं मिल सकी है। इससे पदोन्नत शिक्षक नए पद पर कार्यभार संभालने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, स्कूलों में प्राचार्यों की कमी के कारण प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

स्थिति यह है कि कुछ शिक्षक पदस्थापना आदेश जारी होने से पहले ही सेवानिवृत्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, जबकि कुछ सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ऐसे में उनका प्राचार्य बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। राजधानी भोपाल के भी कई सरकारी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं।