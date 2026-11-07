MP के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर; नियमित ई-अटेंडेंस दर्ज करने पर मिलेगा डिजिटल प्रशस्ति पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में नियमित और समयबद्ध तरीके से स्कूल पहुंचकर शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों को अब स्कूल शिक्षा विभाग डिजिटल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगा। इसके लिए विभाग हमारे शिक्षक एप का उपयोग करेगा। इसमें नियमित उपस्थिति दर्ज करने और एप से अवकाश आवेदन करने वाले शिक्षकों को शामिल किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. संजय गोयल ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के साथ डिजिटल व्यवस्था के प्रति उनकी जवाबदेही और कर्तव्यनिष्ठा बढ़ाना है।,

ई-अटेंडेंस एप से आया सुधार

डॉ. गोयल ने शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हमारे शिक्षक ई-अटेंडेंस एप की उपलब्धियों पर प्रसन्नता जताई।