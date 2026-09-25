MP में 27 सितंबर से शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना; TET और ई-अटेंडेंस हटाने समेत 3 मांगों पर आर-पार की लड़ाई

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समेत तीन प्रमुख मांगों को लेकर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 27 सितंबर से राजधानी के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने का फैसला किया है। मोर्चे का कहना है कि प्रदेश स्तरीय बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई है और मांगों का निराकरण होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही गई है। आंदोलन की रणनीति तैयार संगठनों का कहना है कि शासन-प्रशासन के प्रतिनिधियों से कई बार चर्चा के बावजूद मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हुआ है। मोर्चे ने भोपाल में धरने को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की रूपरेखा बनाई है। उपलब्ध कार्यक्रम के अनुसार 27 सितंबर से अलग-अलग संभागों के शिक्षक इसमें शामिल होंगे।

2 अक्टूबर को विशेष उपवास कार्यक्रम और 3 अक्टूबर तक विभिन्न संभागों की भागीदारी का कार्यक्रम है। मोर्चे ने मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कर तीनों मांगों पर सीधी चर्चा की मांग की है। संगठन का कहना है कि सरकार से समाधान नहीं होने की स्थिति में आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।