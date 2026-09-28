'TET की अनिवार्यता खत्म हो और रद्द हो ई-अटेंडेंस': 3 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में अड़े प्रदेशभर के शिक्षक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से शिक्षकों की तीन सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी के नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन जारी है। सोमवार को आंदोलन में जबलपुर संभाग के शिक्षक शामिल हुए।

मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों का निराकरण नहीं करती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों ने भी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है।

मांगे पूरी नहीं होने तक चलेगा आंदोलन

मोर्चा संयोजक एवं राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करना प्रमुख मांग है। उनका कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाना चाहिए।