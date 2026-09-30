शिक्षकों के प्रदर्शन का चौथा दिन: हक की लड़ाई के लिए 1998 से नंगे पैर हैं रतलाम के शिक्षक तेजू डिंडोर, भोपाल में हुआ सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रतलाम जिले के रहने वाले शिक्षककर्मी तेजू डिंडोर, ने नियुक्ति सहित अपनी मांगों के समर्थन में वर्ष 1998 से जूते-चप्पल का त्याग कर रखा है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे जूते-चप्पल धारण नहीं करेंगे।

शिक्षक के करीब 30 वर्षों के त्याग और संघर्ष के सम्मान में शिक्षक संयुक्त मोर्चा द्वारा उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धरना स्थल पर उपस्थित शिक्षक साथियों ने उनके संघर्ष और संकल्प की सराहना की।

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