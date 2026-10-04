एमपी में मानसून की विदाई के बाद चढ़ा पारा, भोपाल-इंदौर सहित 15 जिलों में बढ़ा तापमान, 7 अक्टूबर से बारिश के आसार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ ही आसमान पूरी तरह साफ हो गया है। इसके चलते रविवार को पूरे प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। दिनभर खिली तीखी धूप की वजह से अधिकतम तापमान में औसतन दो से तीन डिग्री और रात के न्यूनतम पारे में एक से डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ग्वालियर और सतना में दिन के समय तेज हवाएं चलीं, जबकि स्थानीय बादलों के कारण बैतूल में बादल छाए रहे। रविवार को रायसेन प्रदेश में सबसे गर्म रहा, जहां दिन का पारा सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक चढ़कर 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।