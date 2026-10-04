एमपी के 9 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए खुशखबरी, खातों में पहुंची ₹36.17 करोड़ की बोनस राशि

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंडला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को देर से मंडला पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में हुई देरी के लिए उन्होंने उपस्थित लोगों से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने करीब 10 मिनट संबोधित किया। मुख्यमंत्री मंडला में आयोजित प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण-सह-जागरूकता एवं प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरित की कार्यक्रम में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 36 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की बोनस राशि वितरित की गई। इससे 9 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहक लाभान्वित हुए। कार्यक्रम के दौरान 84 वन समितियों के सदस्यों को 26 करोड़ 56 लाख रुपये से अधिक का काष्ठ लाभांश भी वितरित किया गया।