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भोपाल में मोबाइल चार्जर पर खूनी विवाद... पुजारी ने चलाई कुल्हाड़ी, मंदिर समिति सदस्य की अंगुलियां कटीं

कमलानगर इलाके में मोबाइल चार्जर गुम होने की बात पर मंदिर समिति के दो सदस्यों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पुजारी ने दूसरे सदस्य पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Wed, 11 Nov 2026 02:09:15 PM (IST)Updated Date: Wed, 11 Nov 2026 02:09:15 PM (IST)
भोपाल में मोबाइल चार्जर पर खूनी विवाद... पुजारी ने चलाई कुल्हाड़ी, मंदिर समिति सदस्य की अंगुलियां कटीं
भोपाल में मोबाइल चार्जर गुमने पर मंदिर समिति सदस्यों में विवाद

HighLights

  1. भोपाल में मोबाइल चार्जर गुमने पर मंदिर समिति सदस्यों में विवाद
  2. पुजारी जितेंद्र पांडे ने कुल्हाड़ी से किया वार, दो अंगुलियां कटीं
  3. पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास की धाराओं में दर्ज किया केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कमलानगर इलाके में मोबाइल चार्जर गुम होने की बात पर मंदिर समिति के दो सदस्यों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पुजारी ने दूसरे सदस्य पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपित ने सिर पर वार किया, लेकिन सदस्य चंद्र प्रकाश ने हाथ आगे कर हमले को रोक लिया। इससे उनके हाथ की दो अंगुलियां कट गईं और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कमलानगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थप्पड़ मारने के बाद गाड़ी की डिक्की से कुल्हाड़ी निकाल लाया पुजारी

पुलिस के अनुसार नेहरू नगर निवासी चंद्र प्रकाश (35) मंदिर समिति के सदस्य हैं। पुजारी जितेंद्र पांडे भी इसी समिति से जुड़े हैं। छह नवंबर की रात मोबाइल का चार्जर गुम होने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर चंद्र प्रकाश ने जितेंद्र को थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज होकर जितेंद्र अपनी गाड़ी की डिक्की तक गया और उसमें रखी छोटी कुल्हाड़ी निकाल लाया।


दोनों पक्षों के घटनाक्रम की जांच में जुटी पुलिस

आरोप है कि जितेंद्र ने चंद्र प्रकाश के सिर को निशाना बनाकर कुल्हाड़ी से वार किया। चंद्र प्रकाश ने बचाव में हाथ आगे कर दिया, जिससे कुल्हाड़ी उनकी अंगुलियों पर लगी। हमले में उनकी दो अंगुलियां गंभीर रूप से कट गईं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती विवाद के दौरान चंद्र प्रकाश ने पहले पुजारी को थप्पड़ मारा था। दोनों पक्षों के बीच हुए घटनाक्रम की जांच की जा रही है।

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