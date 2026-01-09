'डॉ. वाकणकर के प्रयासों से दुनिया ने माना भीमबैठका का लोहा', भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह में बोले सीएम मोहन यादव

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 'डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान समारोह एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी' का शुभारंभ किया और डॉ. यशोधर मठपाल जी को '19वें डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय सम्मान' से पुरस्कृत कर शुभकामनाएं दीं।

डॉ. वाकणकर ने पुरातत्व को जन आंदोलन बनाया : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान रहा है। डॉ. वाकणकर ने पुरातत्व को जन आंदोलन बना दिया था। यह उनके व्यक्तित्व और संप्रेषण का ही प्रभाव था कि उज्जैन का जन-जन अपने परिवेश को पुरातत्व की दृष्टि से देखने लगा था। पुरातत्व को लोक रुचि का विषय बनाने का डॉ. वाकणकर का प्रयास अद्भुत और अनुकरणीय था।

डॉ. वाकणकर अनेक प्रतिभाओं के धनी थे। उन्होंने सितार वादन, मूर्ति कला, चित्रकला, काव्य लेखन एवं संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। डॉ. वाकणकर जी के पश्रिम और प्रयासों से काल गणना के केंद्र डोंगला की खोज हुई। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की दीर्घकालीन घूर्णन धुरी में परिवर्तन के कारण उज्जैन में होने वाला शून्य देशांतर-रेखा और कर्क रेखा का मिलन उत्तर की और खिसक कर डोंगला में हुआ। डॉ. वाकणकर ने पुरातत्व को जन आंदोलन बनाया मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भीमबैठका के शैलचित्र 30 हजार वर्ष पुराने माने जाते हैं। डॉ. वाकणकर जी ने वर्ष 1957 में भीमबेटका के शैलचित्रों का उत्खनन और गहन अध्ययन कर न केवल इन प्राचीन स्थलों पर प्रकाश डाला, बल्कि भारत को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई। आज भीमबेटका केवल मध्यप्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुका है, जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित किया जा रहा है।