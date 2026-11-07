सागर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पति ने बताया बीमारी, मायके पक्ष ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। बंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरा चौकी के ग्राम लरेठी में एक 22 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान मीना पटेल, पत्नी पुष्पेंद्र पटेल, निवासी ग्राम लरेठी के रूप में हुई है। महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

पति बोला- सर्दी-जुकाम के बाद बिगड़ी तबीयत प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका के पति पुष्पेंद्र पटेल ने बताया कि शुक्रवार दोपहर उनकी पत्नी को सर्दी-जुकाम की शिकायत थी। तबीयत अधिक बिगड़ने पर वह निजी वाहन से उन्हें उपचार के लिए बंडा अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।