8 साल का इंतजार खत्म, भोपाल मेट्रो का सफर शुरू... CM मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की पहली सवारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल को आठ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिल गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से भोपाल मेट्रो का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई। दोनों नेता मेट्रो में सवार होकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक गए, जहां आयोजित स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संबोधन भी किया।

स्टेशनों पर भव्य सजावट मेट्रो के शुभारंभ के अवसर पर कॉरिडोर के सभी आठ स्टेशनों को फूलों से सजाया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा रविवार, 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। खास बात यह है कि पहले ही दिन से यात्रियों को पूरा किराया चुकाना होगा। गौरतलब है कि इसी वर्ष 31 मई को इंदौर मेट्रो के कमर्शियल रन के दौरान शुरुआती दिनों में मुफ्त यात्रा और बाद में किराए में छूट दी गई थी। भोपाल में भी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन यहां शुरुआत से ही पूर्ण किराया लागू किया गया है।