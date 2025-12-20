8 साल का इंतजार खत्म, भोपाल मेट्रो का सफर शुरू... CM मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की पहली सवारी

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 20 Dec 2025 06:07:35 PM (IST)Updated Date: Sat, 20 Dec 2025 06:07:35 PM (IST)
    भोपाल मेट्रो का सफर शुरू।

    HighLights

    1. भोपाल को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिल गई
    2. कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ उद्घाटन
    3. आमजन कल से कर सकेंगे मेट्रो में सफर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल को आठ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शनिवार को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिल गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के माध्यम से भोपाल मेट्रो का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, मंत्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री कृष्णा गौर, महापौर मालती राय सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

    उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई। दोनों नेता मेट्रो में सवार होकर एम्स मेट्रो स्टेशन तक गए, जहां आयोजित स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संबोधन भी किया।


    स्टेशनों पर भव्य सजावट

    मेट्रो के शुभारंभ के अवसर पर कॉरिडोर के सभी आठ स्टेशनों को फूलों से सजाया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा रविवार, 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। मेट्रो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। खास बात यह है कि पहले ही दिन से यात्रियों को पूरा किराया चुकाना होगा।

    गौरतलब है कि इसी वर्ष 31 मई को इंदौर मेट्रो के कमर्शियल रन के दौरान शुरुआती दिनों में मुफ्त यात्रा और बाद में किराए में छूट दी गई थी। भोपाल में भी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन यहां शुरुआत से ही पूर्ण किराया लागू किया गया है।

    यह होगा भोपाल मेट्रो का किराया

    • 1 से 2 स्टेशन: ₹20

    • 3 से 5 स्टेशन: ₹30

    • 6 से 8 स्टेशन (एम्स से सुभाष नगर): ₹40

    फिलहाल टिकट केवल मैनुअल काउंटर से ही उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा अभी शुरू नहीं की गई है।

    दिन में 17 ट्रिप, तेज और सुगम सफर

    भोपाल मेट्रो दोनों दिशाओं में कुल 17 ट्रिप लगाएगी एम्स से सुभाष नगर के बीच 9 और सुभाष नगर से एम्स के बीच 8 ट्रिप। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में महज 3 से 4 मिनट लगेंगे। मेट्रो का अंतराल लगभग 75 मिनट रहेगा और अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटा होगी।

    आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेशन

    सभी स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट और रैंप की सुविधा दी गई है। सुभाष नगर, डीबी मॉल और एमपी नगर स्टेशनों पर फुट ओवरब्रिज बनाए गए हैं, जिससे सड़क पार करना आसान होगा। रानी कमलापति मेट्रो स्टेशन को फुट ओवरब्रिज के जरिए रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया है। भोपाल मेट्रो के शुरू होने से राजधानी में शहरी परिवहन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

