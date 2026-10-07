'जब तक सरकार टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा', भोपाल के नीलम पार्क में शिक्षकों का हल्ला बोल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों की तीन सूत्रीय मांगों को लेकर नीलम पार्क भोपाल में चल रहा अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान भोपाल संभाग के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शिक्षक धरना स्थल पर पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।

भूख हड़ताल पर बैठे कई जिलों के शिक्षक आंदोलन के तहत क्रमिक भूख हड़ताल पर पृथ्वी सिंह श्योर, कमल बैरागी, माधवी (विदिशा), गिरीश गौतम, भूपाल धाकड़ व सतेंद्र गौर (रायसेन), सुरेश डांगी, महेश बैरागी एवं राजेश शर्मा (राजगढ़) सहित अन्य शिक्षक बैठे। भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि सरकार जब तक उनकी तीनों मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।