पिछले साल से ज्यादा खराब हुई भोपाल की हवा, AQI 273 पर; ग्वालियर-इंदौर में भी बढ़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली के तीन दिन बाद भी प्रदेश के कई शहरों की हवा साफ नहीं हो सकी है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में एक्यूआई अभी खराब स्थिति में बना हुआ है। ग्वालियर और इंदौर में तो एक्यूआई 300 के पार बना हुआ है।

वहीं, भोपाल में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 273 रिकॉर्ड किया गया। दीपावली के तीन दिन बाद भी प्रदूषण कम न होने की प्रमुख वजह दीपावली का नवंबर माह में मनाया जाना भी माना जा रहा है।

ठंडक का हवा पर असर